الكاف : رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الأربعاء في بلاغها اليومي حول تطوّر الوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل إصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي ودون تسجيل حالات وفاة وذلك بعد الكشف عن نتائج 38 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 22 نوفمبر.

وجاء في التحيين اليومي الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 03 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثّف فيما انخفض عدد الحالات النشطة خلال العشرة الايام الاخيرة الى 10، وهو أضعف رقم يتم تسجيله في الجهة منذ عدة أشهر.

ويرتفع وفق الاحصائية الجديدة إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16665 حالة منها 19665 حالة تعاف بينما استقر عدد الوفيات في حدود 694 شخصا