عاجل: هذه آخر مستجدات التحقيقات في قضية بيع الجنسية التونسية..

انهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أنهى فجر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 استنطاق سبعة من اعضاء الشبكة المورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة.

وبعد جلسات الاستنطاق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.

وقرر قاضي التحقيق الابقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.

ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر حسب موزاييك.