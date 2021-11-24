نابل: ضخّ 27 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم بالأسواق بداية من اليوم الاربعاء

ذكر متفقّد الشؤون الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في نابل عمر الوحيشي انه سيتم بداية من اليوم الأربعاء ضخّ 27 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم بالأسواق في ولاية نابل.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، انه تمّ في إطار التوصيات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والمتعلقة بمتابعة توزيع مادة الزيت النباتي المدعّم، تركيز خلايا قارّة على مستوى وحدات التعليب بالإضافة إلى خلايا متنقلة على مستوى نقاط البيع بالجملة والتفصيل.

وأضاف الوحيشي ان عملية التزويد بمادة الزيت النباتي المدعم ستعود إلى نسقها العادي مع الحرص على توفيرها بكافة معتمديات الجهة التي شهدت نقصا خلال الفترة الأخيرة.