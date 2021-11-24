شكري حمودة: إصابة شخص مرتين بفيروس كورونا لا تعني أنه غير معني بالتلقيح ضد كوفيد 19

أكد مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي شكري حمودة ، اليوم الأربعاء، أن إصابة شخص مرتين بفيروس كورونا لا تعني أنه غير معني بالتلقيح ضد كوفيد 19.

وأوضح حمودة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة الصحة لا تعتبر أن المناعة المكتسبة من إصابة شخص مرتين بفيروس كورونا تعادل المناعة المكتسبة من استكمال التلقيح ضد هذا المرض، وهو ما يستدعي في هذه الحالة ضرورة تلقي جرعة واحدة من لقاح “جونسن اند جونسن” أو جرعتين من بقية أنواع التلاقيح للتمكن من الحصول على جواز التلقيح.

وشدد حمودة على أن العديد من الدراسات التي أجريت مؤخرا حول العالم أثبتت أن المناعة التي يكتسبها الجسم من التلقيح ضد فيروس كورونا أقوى بكثير من المناعة التي تكتسب عن طريق الإصابة به، مما يجعل اكتفاء المصابين سابقا بالكوفيد 19 بجرعة واحدة من التلقيح غير كافية لحمايتهم من هذا المرض.

يذكر أن الدولة التونسية تفرض على جميع المواطنين، بداية من 22 ديسمبر المقبل، الاستظهار بجواز التلقيح باعتباره وثيقة رسمية تؤكد إستكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ،مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.