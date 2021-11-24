بنزرت: توزيع 26 الف لتر من الزيت النباتي المدعم



أفاد المدير الجهوي للتجارة في بنزرت سامي البجاوي ، ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة انطلقت منذ يوم امس في توزيع كمّيات من الزيت النباتي المدعم بلغت حوالي 26000 لتر وذلك في معتمديات بنزرت الشمالية ومنزل جميل وماطر وغزالة وجرزونة ومنزل بورقيبة.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات )، أنّ هذا الاجراء سيشمل بقية المعتمديات الـ14 بالجهة ، وهو يندرج في اطار مزيد تحسين عرض المنتوجات الحساسة بالسوق وخاصة منها المواد المدعّمه ، وقد تولت فرق تابعة للإدارة ،بالاشراف الميداني على عمليات التوزيع المباشر لكمية ناهزت 6000 لتر من الزيت المدعّم تمّ تعليبها في الجهة على تجار المواد الغذائية بما من شانه تأمين عمليات توزيع الزيت النباتي المدعم نحو مستحقيه وتفادي توجيهه نحو استعمالات مهنية وغير قانونية.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ، انه تم عقد اجتماعات مع وحدات التعليب ومجموعة من تجّار الجملة في الجهة لضمان استمرارية تزويد السوق بهذه المادة الحساسة خلال الفترة القادمة .

وتمّ ادراج عمليات مراقبة الزيت المدعّم ضمن أولويات عمل فرق المراقبة الاقتصادية مع دعوتها لزجر َمختلف الممارسات التي قد تبرز في المجال بما في ذلك التلاعب بالمواد المدعمة والاتجار فيها بطرق مخالفة للقانون ، وسيتم تفعيل مختلف الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك عقوبة الغلق، وفق تعبير ذات المصدر

يذكر ان وحدتي التعليب المتواجدة الجهة قد قامت بتعليب حوالي 60000 الف لتر من مادة الزيت المدعم ، بحسب تأكيد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي