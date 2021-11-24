30 تونسيًا بينهم 3 نساء وقصر يصلون لامبيدوزا

أعلنت السلطات الأمنية الإيطالية، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، عن وصول 53 مهاجرا غير نظامي كانو على متن قاربين، إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية، عن مصادر أمنية قولها إن ”قارب الهجرة الأول تمكن من اختراق الضوابط الأمنية والوصول عند حوالي الساعة الواحدة صباحا، إلى منطقة كافاللو بيانكو، بالقرب من الرصيف التجاري للجزيرة”، وقد “كان على متن القارب الذي يبلغ طوله حوالي 7 أمتار، 30 تونسيًا، بينهم 3 نساء وقصر”.

وأضافت “بعد فترة قضيرة، أحضر قارب دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، 23 مهاجرًا آخر من جنسيات مختلفة، من بينهم 10 نساء و3 قاصرين، إلى رصيف فافالورو، كان قد تعقبهم على بعد حوالي 28 ميلاً بحرياً عن الجزيرة”.