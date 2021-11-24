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في العاصمة: خمسيني يسرق سيارتي دبلوماسيين..وهذه التفاصيل..

2021/11/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تمكنوا من الاطاحة بكهل خمسيني تورط في السرقة من داخل السيارات من بينها سيارتان لديبلوماسيين من دولتين اوروبية واسيوية.

وتفيد الأبحاث المجراة أن المظنون فيه وهو في نهاية العقد الخامس من العمر يرتدي قبعة ويحمل في يده” قفة” ويتظاهر بالتجول لقضاء حاجيات خاصة ويرصد السيارات المركونة خاصة قرب سوق المنصف باي وعند التأكد من خلو المكان يهشم البلور ويستولى على مابداخلها ويغادر المكان في هدوء تام بعد وضع المسروق داخل” القفة” .

وجاء في محاضر البحث أن المظنون فيه استولى على حواسيب من داخل سيارتين تابعتين لديبلوماسيين من سفارتي دولة أوربية وأخرى اسيوية.

وتمت الاطاحة بالكهل اثر مراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة بدقة ليتم تحديد هويته وايقافه وحجز المسروق لدى تاجر تم ايقافه بدوره على ذمة الأبحاث وفق موزاييك.

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