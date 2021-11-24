املاك الدولة تسرجع عقارا فلاحيا دوليا بسبالة بن عمار يغطي مساحة 8 الاف متر مربع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة ، اليوم لأربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمتد على مساحة 8 الاف متر مربع.

واوضحت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها، ان استرجاع العقار الكائن بسبالة بن عمار تم بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

ويتمثل العقار الفلاحي في أرض مغروسة بها حوالي 50 أصل زيتون وأسس بناية محاطة بسياج من الجهتين الجنوبية والشمالية وأشجار شوكية وسرول من الجهتين الشرقية والغربية.

وجرت عملية تسليم العقار المسترجع الى ديوان الاراضي الدولية للتعهد والصيانة إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.