صفاقس: حجز القضيتين الاستعجاليتين المتعلقتين برفع النفايات بالجهة للتصريح بالحكم يوم 26 نوفبر الجاري

قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الاربعاء، حجز القضيتين الاستعجاليتين المتعلقتين برفع النفايات بالجهة، للتصريح بالحكم يوم 26 نوفبر الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في تصريح إعلامي.

وقد رفعت القضية الأولى، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات، ضد بلدية صفاقس والدوائر التابعة لها والمجلس الجهوي للولاية وبلديات ساقية الزيت وساقية الدائر والشيحية ووكالة التصرف في النفايات، فيما تم رفع القضية الثانية من قبل بلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات.

يذكر ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، قررت، أمس الثلاثاء، بدورها حجز القضية الاستعجالية المرفوعة من قبل مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات، ضد الممثل القانوني لبلديات قرمدة والعين وطينة وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، بخصوص الأضرار البيئية التي تشهدها هذه المناطق نتيجة تراكم الفضلات والمطالبة بالرفع الآني لها، للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر الجاري ايضا.

وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، قد أوضح في بلاغ إعلامي، تلقت (وات) نسخة منه، ان الطلب في قضية الحال، تعلق اساسا بالاذن لولاية صفاقس والبلديات المذكورة ، برفع الفضلات، مع الإذن لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبالها والتصرف فيها، وفي صورة الممانعة، تكليف شركات خاصة للقيام بذلك على نفقة المطلوبين.

يشار الى ان الجهات والجمعيات التي قامت برفع هذه الدعوة الاستعجالية يوم 4 نوفمبر الجاري، ضد وكالة التصرف في النفايات وولاية صفاقس والبلديات المذكورة هي كل من “جسور التواصل”، و”سيب التروتوار”، و”النادي البحري”، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس، والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.