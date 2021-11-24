رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التصدي لكل مظاهر الاحتكار وايجاد اطار قانوني لمسالك التوزيع

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مجددا على ضرورة التّصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد إطار قانوني لمسالك التوزيع، خاصة بعد أن تعمّد البعض، في الفترة الأخيرة، تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات.

وجاء تاكيد سعيّد، خلال استقباله، الاربعاء بقصر قرطاج، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة.

وأشار رئيس الدّولة إلى ان الجميع سواسية امام القانون وأن كلّ من يعتقد أنه بإمكانه التخفي وراء جهة معيّنة سيتحمّل المسؤولية مع الجهة التي تتستّر عليه بل وتعمل، كذلك، على مزيد توتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية.