حالتي وفاة و 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بوفاتين اثنتين (2) ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 23 نوفمبر، مضيفة أنه تم بنفس التاريخ أيضا، إحصاء 93 تحليلا إيجابيا من مجموع 3556 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 62 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و356 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 110 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 690 ألفا و336 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 140 مصابا، من بينهم 11 حالة إصابة جديدة و47 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 11 مريضا للتنفس الاصطناعي.