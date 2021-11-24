كورونا: تلقيح أكثر من 26 ألف شخص في يوم واحد وارتفاع عدد الذين استكملوا لقاحاتهم إلى أكثر من 5 مليون فرد

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم الأربعاء، تطعيم 26 ألفا و671 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الأفراد الذين استكملوا لقاحاتهم إلى خمسة ملايين و29 ألفا و931 شخصا.

وحسب إحصائيات نشرتها الوزارة، مساء اليوم، بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي إلى حدود اليوم، 10 ملايين و292 ألفا و254 لقاحا.

وجاء في تلك الاحصائيات أن عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” لتلقي التطعيم ضد كورونا، بلغ مع نهاية اليوم، 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا. ودعت الوزارة، في هذا الصدد، كل الراغبين في تلقي التطعيم، إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” للتسجيل عن بعد.