مدنين: تسجيل 9 إصابات محلية جديدة بفيروس “كورونا” بجزيرة جربة وصفر حالة وفاة

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 إصابات محليّة جديدة بفيروس “كورونا”، من جملة إخضاع 527 عيّنة للتحاليل السريعة والمخبرية، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، لتتراجع نسبة الحدوث الى 1 فاصل 7 بالمائة، مقابل 4 بالمائة، يوم أمس الثلاثاء، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وجاءت هذه الاصابات المحلية، بجزيرة جربة، 8 منها بحومة السوق، واصابة واحدة بميدون، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة، الى 33110 إصابات.

في المقابل، لا توجد أية حالة إقامة بقسم “كوفيد” بالمستشفى الجامعي بمدنين لثلاثة أيام متتالية، في حين يقيم 9 مرضى بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، و7 مصابين بفيروس “كورونا” بالمصحات الخاصة بالجهة.

وارتفع عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس “كورونا”، إلى 376881 جرعة، منذ انطلاق عملية التلقيح، بعد تقديم 793 جرعة، يوم أمس الثلاثاء.