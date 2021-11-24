بورصة تونس تنهي حصة الأربعاء مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 02ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس ، “توننداكس” معاملات حصة، الأربعاء ، على ارتفاع طفيف بنسبة 02ر0 بالمائة ،ليبلغ النقطة 58ر7056 وسط حجم تداول ناهز 2ر5 مليون دينار، بفضل تبادل كتل لسهم شركة “آرليكيد تونس” بقيمة 3ر3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

واحتل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور سعره بنسبة 9ر2 بالمائة منهيا على سعر 440ر0 دينار وحجم تداول ناهز 8 آلاف دينار. وشهد السهم تقهقرا بنسبة 1ر84 بالمائة منذ بداية السنة.

وتطور سعر شركة “أدوية” بنسبة 9ر1 بالمائة وليقفل على سعر 900ر4 دينار مع حجم تداول بقيمة 38 ألف دينارفيما عرف السهم زيادة بنسبة 9ر11 بالمائة منذ بداية السنة.

وكان سهم السكنى الأكثر خسارة خلال الحصة، حيث تدحرج بنسبة 8ر3 بالمائة وسعر 010ر2 دينار مسجلا معاملات ضعيفة في حدود ألف دينار. وتارجع السهم منذ بداية السنة بنسبة 7ر29 بالمائة.

وتقهقر سعر سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية والاسلكية، بدوره، بنسبة 5ر2 بالمائة مقفلا على سعر 100ر3 دينار، وتراجع السهم منذ بداية السنة بنسبة 4ر34 بالمائة.

وكان سهم “آرليكيد تونس”، الأكثر تداولا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح هامة بقيمة 3ر3 مليون دينار ألف دينار، بفضل تبادل كتل،ويقفل السهم على سعر 520ر106 دينار