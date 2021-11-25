درصاف البجاوي: “اتصالات تونس تراهن على العامل البشري في التحوّل الرقمي” (فيديو)

انعقد يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 الملتقى السنوي للمدرسة الوطنيّة العليا للمهندسين بتونس في دورته السابعة تحت عنوان “INSIGHT OF ENSIT 2021 , WORK 4.0 ” بمدينة الثقافة بعد غياب دورته السابقة بسبب جائحة كورونا، بحضور المؤسّسة الوطنيّة التونسيّة اتصالات تونس.

و من جانبها أكدت درصاف البجاوي المديرة المركزيّة للموارد البشريّة باتصالات تونس أن مساهمتهم تمثّلت أساسا في مرافقة الطلبة عبر اجابتهم على كافة تساؤلاتهم المتعلّقة بطريقة اعداد سيرهم الذاتيّة وكيفيّة التحضير لمقابلات العمل اضافة الى تأطيرهم لادماجهم في سوق الشغل عبر توفير تربصات لاعدادهم للحياة المهنيّة.

وأضافت البجاوي أن اتصالات تونس قدّمت خلال هذه التظاهرة أيضا مداخلات قيّمة حول الاقتصاد الرقمي والتحوّل الرقمي للمؤسسات و دور العامل البشري في التحول الرقمي.

واعتبرت محدّثتنا أن التحول الرقمي ليس فقط اكتساب خبرات جديدة في مجال التكنولوجيا بل هو استثمار في العامل البشري عبر تطوير الكفاءات والمحافظة عليها لضمان استمرارية الشركات.