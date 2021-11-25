مختص في علم الفيروسات: التطعيم ضد فيروس كورونا وضد النزلة الموسمية خلال يوم واحد مسألة آمنة من الناحية الصحية

أكد أستاذ علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محجوب العوني، اليوم الخميس، أن التطعيم ضد فيروس كورونا وضد النزلة الموسمية خلال يوم واحد مسألة آمنة من الناحية الصحية.

وأوضح العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كل تلقيح من هذين التلقيحين موجه إلى فيروس معين ومختلف عن الآخر وبالتالي لا يوجد أي أشكال في التطعيم بكل جرعة منهما على حدة خلال اليوم ذاته.

ولفت إلى أن تلقي تلقيحين مختلفين خلال اليوم نفسه لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان والدليل على ذلك أن بعض التلاقيح الموجهة للأطفال يقع دمجها منذ عهد طويل في جرعة واحدة.

وبخصوص الأعراض الجانبية التي من المحتمل أن تنجر على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا و اللقاح المضاد للنزلة الموسمية خلال يوم واحد ، أكد العوني أنها نفس الأعراض المتعارف عليها عند إجراء أي تلقيح وهي تتمثل بالخصوص في إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بوخز مكان الحقن واحمراره.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في بلاغ لها، أن الصيدلية المركزية، تشرع بداية من اليوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، في توزيع الدفعة الأولى من التلقيح المضاد للنزلة الموسمية 2021-2022، على الموزعين بالجملة لتوفيرها في الصيدليات الخاصة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بالإمكان تلقي التلقيح ضد النزلة الموسمية والتلقيح ضد كوفيد-19 في نفس الوقت، مشيرة أن الأولوية في التلقيح ضد النزلة الموسمية تمنح إلى الفئة الأكثر هشاشة صحيا والأكثر حاجة إلى هذا التلقيح.