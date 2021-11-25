نجلاء بودن في الجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية..

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويرافقها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخار ج، عثمان الجرندي.

وتأتي هذه الزيارة، بوصفها أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.