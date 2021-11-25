عدد التونسيين المفقودين منذ سنة 2011 بالاراضي الايطالية جراء الهجرة غير النظامية يناهز 5 الاف مفقود

بلغ عدد التونسيين المفقودين بالاراضي الايطالية جراء الهجرة غير النظامية منذ سنة 2011 والى غاية نهاية اكتوبر 2021 حوالي 5 الاف مفقود، وفق ما كشفه رئيس جمعية الارض للجميع عماد السلطاني.

وقال عماد السلطاني خلال ندوة صحفية لعائلات مفقودين في الهجرة غير النظامية انتظمت اليوم الخميس بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، ان “الحكومة التونسية لا تمتلك العدد الحقيقي للتونسيين المفقودين بايطاليا جراء الهجرة غير النظامية ولديها حصيلة وحيدة تعود للسنوات 2011 و2012 و2013 ولا تتعدى 500 مفقود”.

وأكد ان مصير المفقودين بالاراضي الايطالية وتحديد ب”لمبدوزا” لا يزال مجهولا الى حد اللحظة، مستغربا من تواصل تهميش هذا الملف وعدم ايلائه الاهمية اللازمة من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة نجلاء بودن.

وحمل رئيس جمعية الارض للجميع رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية في عدم فتح هذا الملف “العاجل”، على حد توصيفه، وعدم بلورة رؤية واضحة لحل مختلف المشاكل المتعلقة به.

ومن جهتها، قالت رئيسة جمعية المصير لشباب المتوسط منيرة شقرة ان اخر احصائيات لوزارة الداخلية الايطالية تشير الى ان عدد التونسيين الذين دخلوا الى الاراضي الايطالية منذ بداية اكتوبر 2021 والى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري يناهز 15 ألف شخص منهم 2073 قاصر و170 امراة.

ودعت منيرة شقرة رئيس الجمهورية الى احداث لجنة صلب وزارة الخارجية للبحث عن التونسيين المفقودين بهدف تسهيل عملية البحث بالاراضي الايطالية الى جانب بعث خلية انصات لامهات المفقودين.