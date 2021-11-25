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صفاقس : فتح بحث تحقيقي في حادثة انزلاق ” لواج ” ‎‎

2021/11/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 اليوم الخميس بحثا تحقيقيا ضد كل من ستكشف عنه الأبحاث حول ملابسات وفاة سائق و إصابة 7 ركاب في حادثة انزلاق سيارة أجرة يوم 23 نوفمبر الحالي ، بسبب وجود مادة المرجين على الطريق الوطنية عدد 14 على مستوى منطقة المرعنية التابعة لمعتمدية عڨارب وفق ما صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفافس مراد التركي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام .

و اكد التركي أن المعطيات الاولية للأبحاث كشفت ان عديد الشاحنات كانت تتولى نقل مادة المرجين من أحد المعامل بالمكان و ان هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها حيث تم تسجيل العديد من الحوادث المماثلة وفق قوله .

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