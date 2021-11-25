بورصة تونس تنهي حصة الخميس مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات حصة، الخميس، على وقع ايجابي محققا ارتفاعا بنسبة 1ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 55ر7064 نقطة وحجم تداول ناهز 2ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وسجل سهم بنك الامان افضل نسبة تطور مع نهاية الحصة بنسبة 6 بالمائة وسعر 360ر22 دينار ومعاملات بقيمة 98 الف دينار.

وكان سهم التجاري للايجار المالي ضمن الاسهم التي حققتا اداءا ايجابيا ، متطورا بنسبة 7ر5 بالمائة، وليقفل على سعر 12 دينار، وسط حجم تبادل ضعيف ناهز الالف دينار.

وعاد اسوء اداء الى سهم مصنع الاثاث الداخلي، ليخسر مع الاقفال ما قدره 8ر1 بالمائة منهيا الحصة على سعر 750ر2 دينار، دون تسجيل اي مبادلات. وحقق سهم الشركة المختصة في صناعة الاثاث، منذ بداية السنة، زيادة بنسبة 2ر9 بالمائة.

ولا تزال الخسائر تلازم سهم “اوروسيكل” بنسبة 7ر0 بالمائة، إذ انهى الحصة على سعر 500ر33 دينار، مستحوذا على ارباح بقيمة 301 الف دينار. وسجل سهم الشركة المختصة في صناعة الدارجات، منذ بداية السنة، ارتفاعا بنسبة 8ر36 بالمائة.