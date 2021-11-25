المنستير:حالتا وفاة و9 إصابات و4 حالات تعاف إضافية خلال ثلاثة أيام

ارتفع العدد الجملي لإصابات فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة (21 و22 و23 نوفمبر الجاري)، إلى 1010 وفيات، بعد التصريح بحالتي وفاة جديدتين، و40 ألفا و108 إصابات، منها 9 إصابات إضافية، و39 ألفا و32 حالة تعاف، من بينها حالتا شفاء جديدتين، وفق آخر حصيلة للوضع الصحي بالجهة في الفترة مارس 2020-23 نوفمبر 2021، أعلنت عنها اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وسجلت الجهة تطورا في الحالات النشطة بلغ 66 حالة نشطة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، مقابل 62 حالة نشطة بتاريخ 20 نوفمبر الجاري. ولم تستقبل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة منذ 19 نوفمبر الجاري وإلى غاية 23 نوفمبر الجاري حالات إضافية حاملة لفيروس كورونا المستجد، ليظل العدد الجملي للمقيمين بها 7 حالات، منها حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وشهدت مدينة المنستير اليوم انطلاق استغلال المركز الجهوي للتلقيح ضدّ “كوفيد19” في مقر جديد بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير، في الوقت الذي تتواصل فيه الحملة المشتركة بين أعوان الصحة العمومية وفرق الصحة العسكرية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد في المناطق ذات نسب التلقيح الضعيفة بالجهة منذ 23 نوفمبر الجاري وإلى غاية 29 نوفمبر 2021.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية الأربعاء 24 نوفمبر 2021 تلقيح مجموع 313 ألفا و802 من الأشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح، أي نسبة 51 فاصل78 في المائة من مجموع سكان الولاية، و208 آلاف و357 شخصا بالجرعة الثانية أي نسبة 34 فاصل 38 في المائة، و22 ألفا و291 شخصا بالجرعة الثالثة من التلقيح أي نسبة 44 فاصل 50 في المائة بالنسبة إلى الذين استكملوا التلقيح من مجموع سكان الجهة، وفق الإدارة الجهوية للصحة.