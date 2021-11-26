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عبير موسي: “حكومة بودن فاقدة للشرعيّة”

2021/11/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بـ ”حكومة نجلاء بودن حكومة تصريف أعمال”، معتبرة أنها ”حكومة تفتقر للشرعية ودورها الأساسي حلحلة المسائل المستعجلة”.

وقالت موسي، في تصريح لإذاعة شمس ”آف آم”، إنّ دور حكومة بودن تنظيم انتخابات تشريعية مستعجلة بعد الفترة الإستثنائية.

وأضافت: “الحل للأوضاع الحالية تنظيف المناخ الإنتخابي والاتجاه نحو الانتخابات بعد الخلاص من أخطبوط المال الاجنبي وتنظيف هيئة الإنتخابات وإجراء عملية تدقيق صلبها بقرارات إدارية واضحة من رئاسة الحكومة”.

كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن “الأوضاع في تونس تحتاج لحكومة لها رؤية واضحة وقادرة على التفاوض مع المانحين الدوليين”.
وقالت عبير موسي إنّ زيارة نجلاء بودن للجزائر أمس الخميس، تندرج ضمن مساعي الدولة “لتسول بعض الأموال” من عدد من الدول منها الجزائر والسعودية وليبيا.

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