بينهم أطفال: تفاصيل إنقاذ 487 مهاجرا قبالة سواحل قرقنة..

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ بأنّ خافرة لأعالي البحار مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني فجر اليوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري، أنقذت 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيّات عربيّة وآسيوية وإفريقيّة مختلفة (162 من مصر، 104 من بنغلاديش، 81 من سوريا، 78 من المغرب، 13 من إيريتريا، 11 من السودان، 7 من الصومال، 5 من فلسطين، 5 من غانا، 5 من غمبيا، 4 من باكستان، 4 من سيراليون، 3 من مالي، 1 من تشاد، 1 من غينيا، 1 من أثيوبيا، 1 من نيجيريا، وتونسي) تتراوح أعمارهم بين 3 و42 سنة ومن بينهم 13 إمرأة و 93 طفلا، كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس.

وكان جيش البحر قد تلقّى أوّل أمس معلومة مفادها إبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجر غير شرعي في الليلة الفاصلة بين 23 و24 نوفمبر 2021، من السواحل الليبيّة بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي،لا حسب نص البلاغ.

وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان وإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم.