تونس تتسلم 400 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ فيروس كورونا من فرنسا..

أعلنت رئاسة الجمهورية، أنه تمّ، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، تسلّم 400 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ فيروس كوفيد-19 منحتها الجمهورية الفرنسية لتونس في إطار منظومة “كوفاكس”.

وجددت رئاسة الجمهورية، في بلاغ، ”الإعراب عن بالغ تقديرها لدعم فرنسا المتواصل لتونس، لا سيّما في هذا الظرف الصعب، في مبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتُترجم إيمانهما المشترك بأهمية مزيد ترسيخ قيم التعاون والتضامن”.

وتم تسلّم هذه التلاقيح بحضور وزير الصحة علي مرابط، الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و Fatene BENHABYLES-FOETH، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس، ;Marilena VIVIANI، ممثّلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، ;جمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.