منوبة :غلق المدرسة الاعدادية بالفجة وقسم بالمدرسة الاعدادية ابو القاسم الشابي بالمرناقية بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا

اكد والي منوبة محمد شيخ روحه مساء اليوم الجمعة تعليق الدروس بالمدرسة الاعدادية بالفجة من معتمدية المرناقية لمدة عشرة ايام بداية من غد السبت 27 نوفمبر الى غاية 06 ديسمبر القادم ،وذلك بعد كشف 14 اصابة بفيروس كورونا موزعة على ثلاث اقسام بلغ عدد الاصابات باحدها خمسة اصابات، تم رصدها امس واليوم.

وتقرر ايضا عملا بالبروتوكول الصحي التربوي المعمول به، غلق قسم السابعة اساسي بالمدرسة الاعدادية الشابي وسط المرناقية لنفس السبب، بعد رصد ثمانية اصابات بالكورونا في صفوف القسم ، وذلك طيلة نفس المدة، وذلك كاجراء احترازي اتخذته اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بالولاية منوبة ،بالتنسيق مع وزارة التربية لحماية بقية التلاميذ من خطر العدوى.

واكد انه” فور الاشتباه بالحالات ،شرعت الادارة الجهوية للصحة بحملة تقصي بالاختبارات السريعة بمختلف المؤسسات التربوية بالمنطقة ومحيط الاصابات الايجابية وعائلاتهم، حيث اسفرت النتائج على تلك الاصابات فقط”.

كما وقع التدخل بالتعاون مع بلديتي المرناقية،والبساتين ، لتنظيم حملة تعقيم وتنظيف بمختلف المؤسسات واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع تشديد تطبيق البروتوكول الصحي المؤسسات التربوية ، وفرض ارتداء الكمامات الواقية.

وتنتظم غدا ، بمنطقتي حميم والفجة من نفس المعتمدية، حملة تقصي واسعة بالاختبارات السريعة ، وتلقيح ستشمل مواطني المنطقة وذلك لحصرعدد الحالات المشتبه باصابتها .