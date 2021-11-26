توننداكس ينهي معاملات الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة

حافظ المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” على اداء ايجابي مع نهاية حصة، الجمعة، محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمائة عند مستوى 10ر7072 نقطة وحجم تداول ضعيف ناهز لم يتجاوز 2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وسجلق سهم “سرفيكوم” افضل اداء خلال الحصة، مرتفعا بنسبة 4 بالمائة وسعر 090ر2 دينا ومسجلا معاملات بقيمة 22 الف دينار.

وواصل سهم بنك الامان نسقه التصاعدي، متطورا بنسبة 9ر2 بالمائة ولينهي الحصة على سعر23 دينار، وقيمة تداول في حدودة 46 الف دينار.

وكان اسوء من نصيب سهم المعامل الالية بالساحل،الذي خسر مع الاقفال ما قدره 2 بالمائة، منهيا الحصة على سعر1 دينار، ومبادلات ضعيفة بقيمة الف دينار.

وتدحرج سهم مجمع “تواصل القابضةن مع نهاية الحصة بنسبة 1 بالمائة،لينهيها بقينى 200ر9 دينارفيما شهد السهم ارتفاعا مند بداية السنة بنسبة 8ر16 بالمائة.

وشكل سهم الشركة التونسية لصناعة السيارات المطاطية عنصر المفاجاة خلال الحصة، حيث كان الاكثر ارتفاعا، وليقفل على سعر 700ر1 دينار، مراكما ارباحا بقيمة 640 الف دينار، اي حوالي 34 بالمائة من مداولات الحصة.