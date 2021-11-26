تونس تسجل 127 اصابة جديدة بكوفيد-19 و 4 وفايات بتاريخ 25 نوفمبر الجاري

أحصت وزارة الصحة 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفايات بتاريخ 25 نوفمبر الجاري ليرتفع عدد الاصابات الى 716 ألف و 988 اصابة منذ تسجيل اول حالة في مارس 2020 ووصل عدد الوفايات الجملي الى 25 ألف و 362 حالة وفاة.

ووكشفت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي، ان نسبة التحاليل الايجابية بلغت 78ر3 بالمائة، مشيرة الى تعافى 108 اشخاص، امس الخميس، ليرتفع عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء الى 690 ألف و 571 شخصا.

ويقيم 146 مريضا بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال امس ويبلغ عدد المرضى بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 42 مريضا ويخضع للتنفس الاصطناعي 13 مريضا خلال نفس الفترة الزمنية.