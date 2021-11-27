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أمطار متفرقة اليوم السبت..

2021/11/27 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم طقس، السبت، بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة على الشمال ومحليا على الوسط مع نزول أمطار متفرقة تكون رعدية مؤقتا.
في ما تكون السماء مغشاة بسحب عابرة على الجنوب تكون كثيفة آخر اليوم مع نزول أمطار متفرقة.
وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة قرب السواحل ونسبيا معتدلة في باقي المناطق. وتبقى النشرات التحذيرية الخاصّة بالابحار والصيد البحري سارية المفعول خاصّة وان البحر يكون مضطربا في الشمال وفي خليج قابس وشديد الاضطراب على باقي السواحل.

وتشهد درجات الحرارة، للفترة ذاتها، استقرارا لتحافظ القصوى منها على مستويات تتراوح بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 درجة على المرتفعات و22 درجة في مناطق الجنوب.

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