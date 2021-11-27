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عاجل: استنفار عالمي بسبب متحور”أوميكرون” لفيروس كورونا..

2021/11/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

سبّب متحور فيروس كورونا الجديد الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية بالمتحوّر “المقلق”، والذي أسمته “أوميكرون”، حالة من الذعر في صفوف عدد من الدول التي أعلنت حالة الاستنفار وسارعت باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

هذا وقد اتّخذت دول عربية على غرار المغرب والسعودية والبحرين ومصر، إجراءات صارمة بعد الإعلان عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، في حين اعتبرت الولايات المتحدة المتحور “أوميكرون” إنذارا خطيرا، أما أستراليا فقد فرضت حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

وكالات

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