وزير الشؤون الدينية يكشف حقيقة تورط اطار مسجدي في قضية تصوير وابتزاز نساء في بيوتهن..

نفى وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي اليوم السبت وجود أي صلة تربط الوزارة مع شخص يشتبه في ضلوعه بجرائم تصوير وابتزاز نساء بمنازلهن هن جيران سكن له

وأكد ابراهيم الشايبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم على هامش ندوة بالعاصمة تحت شعار “الطفولة رهان المستقبل” أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد فصلت هذا الشخص منذ 9 مارس 2020 بسبب اخلاله بتراتيب العمل معتبرا أنه من المغالطة الإشارة الى أن هذا المتهم عون مسجدي والحال أن الوزارة قد قامت بفصله منذ 2020 بعد أن كان يتولى مهمة تنظيف مسجد بمعتمدية البطان من ولاية منوبة

وكانت مواقع اعلامية قد ذكرت أن الفرق الأمنية قامت بالقاء القبض على شخص بتهمة ابتزاز نساء قام بتصويرهن وهن في بيوت نومهن

وعبر الوزيرعن استيائه من عدم التواصل مع الوزارة للتأكد من صحة المعلومة قبل ترويجها واعتبار المتهم من اطارات المسجد رغم انه قد صدر في حقه قرار بالاعفاء وأنهي تكليفه منذ أكثر من سنة مشيرا الى أن المتهم بقضية الابتزاز سينال جزاءه كأي مواطن خالف القانون