5 سنوات سجن لقاضية من أجل التدليس..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.

ويجدر التذكير بأن المجلس الأعلى للقضاء كان أصدر سابقا قرارا بايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار ايقافها عن العمل ، وتحصلت على قرار ايقاف تنفيذ لقرار ايقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية، ليتم ارجاعها الى سالف عملها مع نقلتها الى مركز عمل اخر باحدى المحاكم داخل الجمهورية وفق موزاييك.