175 اصابة جديدة بكوفيد 19 دون تسجيل وفيات ليوم 26 نوفمبر

أحصت وزارة الصحة 175 اصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفايات بتاريخ 26 نوفمبر الجاري ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 717 ألف و163 اصابة منذ تسجيل اول حالة في مارس 2020 فيما العدد الجملي للوفايات الجملي الى 25 ألف و 363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي، ان نسبة التحاليل الايجابية بلغت 17ر3 بالمائة، مشيرة الى تعافى 136 شخصا، امس الجمعة، ليرتفع عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء الى 690 ألف و 707 اشخاص.

ويقيم 140 مريضا بالمستشفيات والمصحات الخاصة الى حدود يوم امس فيما يبلغ عدد المرضى بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 41 مريضا ويخضع للتنفس الاصطناعي 14 مريضا خلال نفس الفترة الزمنية.