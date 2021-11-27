المنستير-كورونا: تسجيل 8 إصابات و3 حالات شفاء جديدة خلال يومين

سجلت الجهة الصحية بالمنستير 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات تعاف إضافية يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ليتطور مجموع الإصابات في الفترة مارس 2020-25 نوفمبر 2021 إلى 40 ألفا و116 إصابة مقابل 39 ألفا و35 حالة شفاء، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وارتفعت الحالات النشيطة يوم 25 نوفمبر الجاري إلى 71 حالة نشيطة مقابل 66 حالة نشيطة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، وفي المقابل تراجع مجموع المصابين المقيمن بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 4 مصابين بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، مقابل 7 حالات إلى غاية 23 نوفمبر الجاري. ولم تسجل الجهة وفيات إضافية محافظة على مجموع 1010 وفيات.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة اليوم بأنّ نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد بلغت 52.14 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، ونسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 34.57 في المائة من جملة سكان الجهة، في حين استكمل 44 44.95 المائة من السكان بولاية المنستير التلقيح في الفترة 13 مارس 2021-26 نوفمبر 2021.