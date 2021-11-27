عاجل-ترك سيارته بباب عليوة..تفاصيل جديدة عن منفذ عملية شارع الحبيب بورقيبة..

متابعة: امكانية تواجد شخص ثاني رفقة منفذ عملية شارع بورقيبة..

عاجل-متابعة: هاجم دورية أمنية بساطور..تفاصيل جديدة عن حادثة شارع الحبيب بورقيبة..(خاص)

عاجل: اطلاق النار على رجل يحمل سكينا وساطورا وسط شارع الحبيب بورقيبة

الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

2021/11/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فيما يلي نتائج الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة للقدم التي دارت مقابلاتها اليوم السبت:

— المجموعة الأولى
الملعب التونسي – القلعة الرياضية 2 – 1
النادي البنبلي – أولمبيك مدنين 1 – 0
الملعب الصفاقسي – النجم الرادسي 0 – 0

الترتيب ن ل
1 الملعب التونسي 9 3
2 الملعب الصفاقسي 4 3
النادي البنبلي 4 3
4 القلعة الرياضية 2 3
النجم الرادسي 2 3
أولمبيك مدنين 2 3

المجموعة الثانية

الأولمبي للنقل – جندوبة الرياضية 0 – 0
شبيبة القيروان – كوكب منزل النور 2 – 0
جمعية جربة – أمل جربة 1 – 0

الترتيب ن ل
1 – شبيبة القيروان 7 3
– جمعية جربة 7 3
3 – أمل جربة 3 3
— جندوبة الرياضية 3 3
5 – الأولمبي للنقل 2 3
6- كوكب منزل النور 1 3

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn