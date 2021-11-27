الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

فيما يلي نتائج الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة للقدم التي دارت مقابلاتها اليوم السبت:

— المجموعة الأولى

الملعب التونسي – القلعة الرياضية 2 – 1

النادي البنبلي – أولمبيك مدنين 1 – 0

الملعب الصفاقسي – النجم الرادسي 0 – 0

الترتيب ن ل

1 الملعب التونسي 9 3

2 الملعب الصفاقسي 4 3

النادي البنبلي 4 3

4 القلعة الرياضية 2 3

النجم الرادسي 2 3

أولمبيك مدنين 2 3

المجموعة الثانية

الأولمبي للنقل – جندوبة الرياضية 0 – 0

شبيبة القيروان – كوكب منزل النور 2 – 0

جمعية جربة – أمل جربة 1 – 0

الترتيب ن ل

1 – شبيبة القيروان 7 3

– جمعية جربة 7 3

3 – أمل جربة 3 3

— جندوبة الرياضية 3 3

5 – الأولمبي للنقل 2 3

6- كوكب منزل النور 1 3