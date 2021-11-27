الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

فيما يلي نتائج الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة للقدم التي دارت مقابلاتها اليوم السبت:
— المجموعة الأولى
الملعب التونسي – القلعة الرياضية 2 – 1
النادي البنبلي – أولمبيك مدنين 1 – 0
الملعب الصفاقسي – النجم الرادسي 0 – 0
الترتيب ن ل
1 الملعب التونسي 9 3
2 الملعب الصفاقسي 4 3
النادي البنبلي 4 3
4 القلعة الرياضية 2 3
النجم الرادسي 2 3
أولمبيك مدنين 2 3
المجموعة الثانية
الأولمبي للنقل – جندوبة الرياضية 0 – 0
شبيبة القيروان – كوكب منزل النور 2 – 0
جمعية جربة – أمل جربة 1 – 0
الترتيب ن ل
1 – شبيبة القيروان 7 3
– جمعية جربة 7 3
3 – أمل جربة 3 3
— جندوبة الرياضية 3 3
5 – الأولمبي للنقل 2 3
6- كوكب منزل النور 1 3