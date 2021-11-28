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انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية جدا قرب السواحل

2021/11/28 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس، الاحد، بتواصل مؤشرات الغيث النافع في الفترات الصباحية لهذا اليوم على مناطق بالجنوب وأيضا بأقصى الشمال مع أمطار ذات صبغة رعدية
ويكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالشمال و الوسط الغربي مع توقع أمطار متفرقة مع تواصل هبوب رياح غربية سرعتها تكون قوية فقوية جدا قرب السواحل والنشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة و الصيد البحري سارية المفعول، و معتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد،
البحر شديد الاضطراب فهائج ودرجات الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية..

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