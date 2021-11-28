تطعيم 39708 شخصا ضد كورونا يوم 27 نوفمبر الجاري

ذكرت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه تم بتاريخ 27 نوفمبر الجاري تطعيم 39708 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا خلال شهر مارس الماضي الى 5.089.447 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 3.949.693 من الذين تلقوا جرعتين من اللقاح و1.139.754 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 10.416.390 جرعة

وأفادت وزارة الصحة أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ اليوم الأحد الى حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة 6.994.088 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس