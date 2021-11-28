المنستير: 52 فاصل 33 في المائة نسبة الملقحين بالجرعة الأولى ضدّ فيروس كورونا

بلغت نسبة تلقيح سكان ولاية المنستير بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد إلى غاية 27 نوفمبر الجاري 52 فاصل 33 في المائة، وبالجرعة الثانية 34 فاصل 65 في المائة من مجموع سكان الولاية وفق ما نشرته اليوم الاحد الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطورت، حسب الادارة الجهوية للصحة، وإلى غاية يوم أمس، نسبة الملقحين بالجرعة الأولى من الشريحة العمرية 15 سنة-39 سنة إلى 60 فاصل 15 في المائة، في حين تطورت هذه النسبة في الشريحة التي تتراوح أعمارهم بين 40 سنة و59 سنة إلى 83 فاصل 32 في المائة.

أما في الشريحة العمرية من 60 سنة فما فوق فقد تطورت نسبة الملقحين بالجرعة الاولى إلى 94 فاصل 49 سنة بالنسبة إلى مجموع السكان.