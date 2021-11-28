الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: امكانية تغيير الرحلات بسبب الرياح القوية..

نبّهت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حرفاءها، الى امكانية تسجيل بعض الاضطراب على مواعيد الرحلات المبرمجة مسبقا، عشية اليوم الاحد وغدا الاثنين،على ان يتم الاعلان عن اي الغاء او تاجيل انطلاق اي رحلة في الابان.

وياتي بلاغ الشركة الجديدة للنقل بقرقنة والذي نشرته وزارة النقل، بعد توقعات جوية، من المعهد الوطني للرصد الجوي، تنبئ بهبوب رياح قوية، عشية اليوم الاحد وكامل يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي افاد في نشرة متابعة للوضع الجوي، الاحد، ان الوضع الجوي يكون هذه الليلة وغدا الاثنين، ملائما لهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب الجهات وتتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم في الساعة وتصل الى 100 كلم في الساعة، في شكل هبات خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات،

وتثير هذه الرياح الرمال والأتربة بالجنوب مما يؤدي الى انخفاض مدى الرؤية الى اقل من 500 متر