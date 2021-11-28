عاجل: انخفاض في الحرارة ورياح قوية بداية من الليلة وغدا الاثنين…

تشهد درجات بداية من هذه الليلة وخلال يوم غد الاثنين، انخفاضا خاصة بالشمال منها والمناطق الغربية، إذ تتراوح القصوى بين 11 و15 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات فيما تتراوح الصغرى بين 1 درجة تحت الصفر و4 درجات بالمرتفعات الغربية مع امكانية تساقط بعض الثلوج بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر وتكون بين 4 و8 درجات ببقية مناطق البلاد

وافاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي، الاحد، ان الوضع الجوي يكون ايضا، ملائما لهبوب رياح قوية الى قوية جدا باغلب الجهات وتتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم في الساعة وتصل الى 100 كلم في الساعة، في شكل هبات خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الاحد.

وتثير هذه الرياح الرمال والأتربة بالجنوب مما يؤدي الى انخفاض مدى الرؤية الى اقل من 500 متر.

وينتظر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تنزل امطار رعدية بالشمال وتكون احيانا غزيرة بمناطق اقصى الشمال حيث يتراوح مجموعها اليوم بين 30 و50 مم مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة..