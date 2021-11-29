سويسرا ترجّح تسجيل أوّل اصابة بمتحوّر “أوميكرون”

أكدت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مع تشديدها القيود على دخول المسافرين للبلاد، للحيلولة دون وصول تلك السلالة.

وقال المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة على “تويتر” في وقت متأخر من أمس الأحد، إن الحالة المكتشفة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن الفحوص الإضافية ستوضح الموقف في الأيام المقبلة.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها، على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم لأراضيها.

ومن بين الدول التي شملتها القائمة أستراليا والدنمارك وبريطانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا وإسرائيل.

رويترز