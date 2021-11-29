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كورونا: تلقيح أكثر من 30 ألف شخص اليوم الأحد وارتفاع عدد المستكملين للقاح إلى أكثر من خمسة ملايين ومائة ألف فرد

2021/11/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة أنه اليوم الأحد شهد تطعيم 30 ألفا و 544 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الأفراد الذين استكملوا لقاحاتهم خمسة ملايين ومائة وخمسة آلاف وخمسمائة وشخصين إثنين (5105502).

وحسب إحصائيات نشرتها الوزارة مساء اليوم، بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي الى حدود اليوم 10 ملايين و447 ألفا و 598 لقاحا.

وجاء في الاحصائيات أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ، مع نهاية اليوم، 6 ملايين و 994 ألفا و88 شخصا.

ودعت الوزارة، في هذا الصدد، كل الراغبين في تلقي التطعيم إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” للتسجيل عن بعد.

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