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قابس: تسجيل اصابتين بفيروس “كورونا”

2021/11/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم تسجيل اصابتين (02) بفيروس “كورونا” لشخصين من مارث والمطوية، وذلك اثر تلقى نتائج 97 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها.

واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ 22393 اصابة وأن 22369 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وانه توجد 24 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 11 حالة بمطماطة الجديدة و07 حالات بقابس الجنوبية و03 حالات بكل من المطوية ومارث.

واشار الى اقامة 05 مرضى بفيروس “كورونا” بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي بمارث وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 06 اصابات لكل 100 الف ساكن.

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