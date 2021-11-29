القصرين: الدفعة الأولى من تلاقيح النزلة الموسمية “ضعيفة جدا” و”غير كافية بالمرة”

أكد ممثل النقابة الجهوية للصيادلة بالقصرين عبد الله عصيدي، أن الدفعة الأولى من تلاقيح النزلة الموسمية التي وصلت مؤخرا لصيدليات الجهة (45 صيدلية) كانت “ضعيفة وضعيفة جدا”، تتراوح بين 20 و30 جرعة للصيدلية الواحدة، وهي كمية لا تتماشى مع متطلبات مواطني الجهة خاصة كبار السن.

ووجه عصيدي في تصريح ل(وات) دعوته إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة وبالصيدلية المركزية إلى الترفيع من الكميات المخصصة للجهة وتزويدها بكميات إضافية في الدفعات المتبقية، مبرزا أن عددا هاما من المواطنيين عبروا عن رغبتهم في اقتناء تلاقيح النزلة الموسمية رغم الترفيع من ثمنها حسب القائمات المعدّة في الغرض.

وبين في سياق متصل أنه في ظل محدودية تلاقيح النزلة الموسمية بالجهة، سيتم الحرص على مراعاة كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار السكري وضغط الدم وأمراض القلب والذين يعانون من صعوبات في التنفس خاصة في ظل الوضع الوبائي الراهن، مبينا أن ذلك سيتم رغم أن أعوان الصيدليات لهم الأولوية في الحصول على هذه التلاقيح لأنهم معرضين للعدوى بصفة كبيرة.

يذكر أسعار التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية ارتفع هذا العام إلى 50 دينارا نظرا لتغير تركيبته والتي أصبحت مضادة ل4 أنواع من الفيروسات، وفق ما ذكرته المتحدثة الرسمية بإسم اللجنة العلمية جليلة بن خليل في تصريح إعلامي.

وشددت بن خليل على أن التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية لا يتعارض مع تلقيح فيروس “كورونا” ويمكن تلقيهما في نفس الفترة، داعية إلى أخذ الاحتياطات خاصة لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض الجانبية كارتفاع الحرارة.