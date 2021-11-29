المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يحذّر من تواصل التحريض على المنظّمة الشغيلة..

عبّر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه المطلق مع نورالدين الطبوبي في شخصه وبوصفه الأمين العام للمنظمة ،وذلك إثر إقدام شخص على التهجّم عليه وتهديده بالقتل وتهديد عائلته صبيحة يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 بمقهى عام قرب مقرّ سكناه ،معتبرا أنّ هذا الاعتداء يستهدف بالأساس المنظّمة ورموزها.

وأكد المكتب في بيان له أنّ المعتدي سبق أن تعمّد تهديد الأمين العام بتحريض من بعض الأطراف وقد ثبت أنّه محلّ تفتيش من السلطات الأمنية والقضائية حسب تصريح الناطق الرسمي لمحكمة بن عروس.

كما حذّر من تواصل التحريض على المنظّمة وقياداتها وطنيّا وجهويّا وقطاعيّا والإعتداء عليها منذ أكثر من عشر سنوات كما يعبّر عن تنديده بحملة التشويه التي يقودها البعض للتغطية على حادث الاعتداء، مؤكدا تشبّثه بمواصلة لعب دوره الوطني والاجتماعي بكلّ مسؤولية وتأكيده على أنّ هذه التهديدات لن تزيده إلاّ إصرارا على الذّود عن مصالح تونس العليا وعن استحقاقات منخرطيه.

وثمّن للتدخّل السريع للقوات الأمنية مباشرة بعد الإعتداء،حاثّا كلّ الشغّالين للإلتفاف حول منظّمتهم المستهدفة في إستقلاليّتها ووجودها ودعوته لهم إلى المشاركة بكثافة في ذكرى إحياء اغتيال الزعيم فرحات حشّاد يوم السبت 04 ديسمبر 2021.