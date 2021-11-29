المنستير- كوفيد19: رصد 6 إصابات إضافية و74 حالة نشيطة منها 10 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية

تطور مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” بالجهة الصحية بالمنستير إلى 40 ألفا و122 إصابة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتواصل نسق ارتفاع الحالات النشيطة ليبلغ مجموعها 74 حالة نشيطة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري مقابل 69 حالة نشيطة بتاريخ 26 نوفمبر 2021، وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد والمقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة إلى 10 حالات، من بينها حالة مقيمة بقسم الانعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، مقابل 6 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية بتاريخ 26 نوفمبر 2021.

وارتفعت في المقابل حالات التعافي من الوباء إلى 39 ألفا و38 حالة شفاء، بعد تسجيل حالة تعاف إضافية، في حين لم يتم تسجيل أيّة وفيات جديدة ليظل المجموع منذ بداية الجائحة في حدود 1010 وفيات.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار ضعيف مسجلة خلال الـ14 يوما الأخيرة، وإلى غاية 27 نوفمبر الجاري، 6 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن.

وتصنّف 11 من معتمدياتها ذات مستوى اختطار ضعيف حيث تتراوح الإصابات بها بين صفر إصابة و8 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، في حين أنّ معتمديتي المنستير 13 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 11 إصابة لكلّ 100 ألف شخص تصنف ذات مستوى اختطار متوسط، حسب ذات المصدر.