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تعليق الرحلات الجويّة بين تونس والمغرب.. وهذا موعد آخر رحلة إجلاء متّجهة الى تونس

2021/11/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت شركة الخطوط التونسية اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 عن تعليق كل رحلاتها الجوية من والى المملكة المغربية حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن قرارها “يأتي بعد قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة في اتجاه المملكة بداية من اليوم “.
ودعت الشركة حرفاءها الى الاتصال بمصلحة الحرفاء على الارقام التالية :
من تونس: 81107777
من الخارج: 70101300 (+216)
وكانت سفارة تونس بالرباط قد أكدت اليوم ان الخطوط التونسية تعتزم تنظيم رحلة اليوم بين مطار تونس قرطاج ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء لتمكين المسافرين الراغبين في العودة الى تونس من السفر قبل دخول قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة في اتجاه المملكة حيز التنفيذ بداية من منتصف ليل نهار اليوم .

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