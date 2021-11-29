عاجل: الاعتداء بالعنف على مدير معهد ثانوي بسيدي بوزيد

تسبّب في وفاة تلميذ: اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ والٍ سابق

ارتفاع أسعار السيّارات بداية من هذا التاريخ..وهذا هو السبب #خبر_عاجل

اطار بنكي يختلس 500 ألف دينار بسبب عرّافة.. وهذه التفاصيل

من بينها مرضه النفسي ونجاحه في الباكالوريا بمعدّل 19: الكشف عن معطيات جديدة بخصوص زياد صوة #خبر_عاجل

2021/11/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفت المحامية منية السالمي وزوجة عم العنصر التكفيري الذي حاول طعن أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية الجمعة الفارط، أنه سافر إلى احدى بؤر التوتر في سوريا او ليبيا من قبل.

وأضافت السالمي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، أن والد زياد صوة، كان قد تقدم بطلب ايواء وجوبي لابنه بمستشفى الرازي بالعاصمة منذ شهر ماي الفارط بعد اعتدائه على مواطن في قصر هلال باستخدام سلاح أبيض.

وقالت السالمي ان المعتدي يشكو من اضطرابات نفسية ومن نوع من أنواع الانفصام في الشخصية في مراحله المتقدمة، وذلك بناء على شهادة طبية أصدرها طبيبه الخاص في سوسة.

وأشارت السالمي إلى أن قريبها كان قد نال شهادة الباكالوريا في 2010 بمعدل 19.53 ما خول له السفر لمواصلة تعليمه العالي في سويسرا ثم الولايات المتحدة الأمريكية أين تم استقطابه من طرف جماعات متطرفة ليدخل منذ تلك المرحلة في اظطرابات نفسية حولته لشخصية عنيفة، وفق تعبيرها.

وفي 2015 قام صوة بالاعتداء على عون أمن في مترو المنستير حكم على اثره بخطية مالية ليكتشف فيما بعد (في2019) عن طريق الصدفة انه تم تصنيفه ممنوعا من السفر بسبب اعتداءه على الأمني.

وقالت السالمي إن المتهم كان قد حاول الانتحار في 2018 داخل مستشفى فرحات حشاد عندما تم إيواءه بقسم الامراض النفسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn