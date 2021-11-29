المنستير: 45 فاصل 34 في المائة من سكان الجهة استكملوا التلقيح

سجلت الجهة الصحية بالمنستير، إلى غاية الأحد 28 نوفمبر الجاري، استكمال 45 فاصل 34 في المائة من سكان ولاية المنستير، التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة أعلنت عنها اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة.

وأنهى التلقيح 48 فاصل 8 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة-39 سنة، و74 فاصل 6 في المائة من الشريحة العمرية 40 سنة-59 سنة، ونسبة 88 فاصل 6 في المائة الذي أعمارهم 60 سنة فما فوق.

وتلقى بالجهة الصحية بالمنستير إلى غاية الأحد 28 نوفمبر الجاري، 24 ألفا و594 شخصا الجرعة الثالثة من التلقيح، و210 آلاف و278 شخصا الجرعة الثانية من التلقيح، أي 34 فاصل 70 في المائة من مجموع سكان الجهة، و318 ألفا و267 شخصا الجرعة الأولى من التلقيح، أي ما يمثل نسبة 52 فاصل 52 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، حسب ذات المصدر.

وانطلق اليوم المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير في حقن جرعات تعزيز المناعة، أي الجرعة الثالثة، وحتى الجرعة الرابعة من التلقيح، باعتبار أنّ هناك من تلقى جرعتين من تلقيح “سبوتنيك” ووقعت دعوتهم لتلقي جرعتين من تلقيح “فايزر”، وفق ما أفادت به “وات” اليوم، الناظرة العامة للمركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ كوفيد19 بالمنستير، نادرة بشير.

وأضافت أنّ الذين تلقوا على سبيل المثال جرعتين من تلقيح “استرازينكا” أو “كورونا فاك” أو “فايزر”، ستقع دعوتهم لتلقي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة من نوع “فايزر”.

وأوضحت أنّ 1200 إرسالية وجهت للمواطنين للتوجه اليوم الاثنين نحو المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير لتلقي جرعة تلقيح، أمكن حقن أكثر من 300 شخصا من بينهم بالجرعة الثالثة من التلقيح إلى غاية الحادية عشر والنصف صباحا.

ويعاني عدد من المواطنين والمواطنات بالمنستير إلى حدّ الآن من توجيه دعوات لهم لتلقي جرعة تلقيح بالمركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير في مقره السابق بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، في حين أنّه انتقل منذ 25 نوفمبر الجاري إلى مقره الجديد بمبنى مركز الطب المدرسي والجامعي المحاذي لمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير.

وأفادت نادرة بشير بأنّه تم إعلام الإدارة الجهوية للصحة بذلك، علاوة لفت نظر القائمين على منصة “ايفاكس” لتحيين المعطيات بشأن المقر الجديد للمركز الجهوي عدد1.