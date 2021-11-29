توننداكس ينهي معاملات الاثنين متراجعا ب07، 0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس” توننداكس” حصة الاثنين متراجعا بنسبة 07ر0 بالمائة مدركا مستوى 33ر7067، نقطة وسط حجم تداول ناهز 1ر5 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين لسهم ارليكيد تونس بقيمة 2ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم اسمنت بنزرت افضل اداء خلال الحصة، بعد أن تطور بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 750ر1 دينار،وحجم تداول ضعيف بقيمة الف دينار.

وكان سهم ارليكيد تونس الاكثر تداولا خلال الحصة، بفضل تبادل كتلتين، وليتصدر قائمة الارتفاعات بنسبة 2ر2 بالمائة، منهيا الحصة على سعر 8ر108 دينار، مراكما ارباحا بقيمة 2ر3 مليون دينار.

في المقابل تقهقر سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 3 بالمائة وسعر 050ر8 دينار، وسط حجم مبادلات ضعيف بقيمة 4 الاف دينار، وليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 4ر13 بالمائة، تبعه سهم اونيماد الذي تراجع بدوره بنسبة 7ر1 بالمائة وسعر 940ر7 دينار.