القصرين: تسجيل إجمالي 12 إصابة منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري

سجلت ولاية القصرين خلال الأسبوع المنقضي حالة اصابة وحيدة بفيروس “كورونا” وإجمالي 12 إصابة بالوباء طيلة شهر نوفمبر الحالي، وفق ما ذكره كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، منصف المحمدي، اليوم الاثنين لـ”وات”.

وأوضح المحمدي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” بالجهة بلغ منذ بداية الجائحة الى غاية اليوم، 1042 حالة وفاة منها حالة وفاة وحيدة تم رصدها خلال شهر نوفمبر الجاري، فيما بلغت حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة 31 ألفا و554 إصابة، مشيرا إلى أن عدد المقيمين في المستشفى الجهوي بالقصرين المصابين بالوباء يبلغ حاليا 5 مقيمين.

وأبرز أن الوضع الوبائي بالجهة لا يزال يشهد حالة انفراج غير أن الحذر مطلوب والالتزام بقواعد حفظ الصحة والبرتوكولات الصحية واجب نظرا لإمكانية الرجوع إلى السيناريو القديم بعد ظهور سلالات جديدة في العالم وإمكانية ظهور موجة أخرى.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة الإقبال بكثافة على التلاقيح للتوقي من مخاطر الوباء، مبينا أن عدد الأشخاص الذين استكملوا تلاقيحهم بولاية القصرين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بلغت 15 ألفا و069 شخصا اي ما يعادل 48 بالمائة من هذه الفئة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة 217 ألف شخصا.